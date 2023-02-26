Марфа (Матрона) Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1803
Сын: Ефрем Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Никифоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1808
Дочь: Ефросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Никифоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1808
Дочь: Харитина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Никифоров
Смерть
Неизвестно