Марфа (Матрона) Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа (Матрона) Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1803

Сын: Ефрем Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Никифоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1808

Дочь: Ефросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Никифоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1808

Дочь: Харитина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Никифоров

Смерть
Неизвестно
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