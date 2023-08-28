Маликов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Георгий

Место рождения

город Землянск

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

город Землянск
Рождение ребёнка
1854

Сын: Маликов Нестор Егоров

Мать ребёнка: не указана

город Землянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Семен Егоров

Мать ребёнка: не указана

город Землянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

город Землянск
Смерть
Неизвестно
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