Маликов Георгий
Место рождениягород Землянск
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
город Землянск
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
город Землянск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Семен Егоров
Мать ребёнка: не указана
город Землянск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Иван Егоров
Мать ребёнка: не указана
город Землянск
Смерть
Неизвестно