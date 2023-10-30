Новопашенная (Жданова) Евдокия Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Жданов Захар Евдокимов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1824
Рождение ребёнка
21.09.1824
Дочь: Евфросинья Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.09.1826
Дочь: Агафия Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
04.12.1828
Дочь: Варвара Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
06.01.1830
Сын: Новопашенной Полиевкт Агапиев
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
19.12.1832
Дочь: Лукия Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
29.01.1835
Дочь: Мария Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
29.01.1835
Дочь: Татиана Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
05.04.1838
Дочь: Агафья Агапиева
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.07.1840
Дочь: Евфросиния Агапова
Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов
Смерть
Неизвестно