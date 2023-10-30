Новопашенная (Жданова) Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Жданова) Евдокия Захарова

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Жданов Захар Евдокимов

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.04.1824

Муж: Новопашенной Агапий Гаврилов

Рождение ребёнка
21.09.1824

Дочь: Евфросинья Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1826

Дочь: Агафия Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1828

Дочь: Варвара Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1830

Сын: Новопашенной Полиевкт Агапиев

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1832

Дочь: Лукия Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1835

Дочь: Мария Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1835

Дочь: Татиана Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1838

Дочь: Агафья Агапиева

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1840

Дочь: Евфросиния Агапова

Отец ребёнка: Новопашенной Агапий Гаврилов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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