Лазарева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Лазарев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Григорьевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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