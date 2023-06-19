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(Арбузова) Ульяна

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Арбузовъ Кузьма

Мать: Арбузова Варвара Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Степанъ

Орловка