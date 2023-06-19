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(Арбузова) Ульяна
(Арбузова) Ульяна
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Место рождения
Белорецк
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1771
Пол
Женский
Отец
Арбузовъ Кузьма
1740 г.р.
Мать
Арбузова Варвара Григорьева
1742 г.р.
Дети
Григорий
1794 г.р.
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Арбузовъ Кузьма
Мать:
Арбузова Варвара Григорьева
Белорецк
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794
Сын:
Григорий
Отец ребёнка:
Степанъ
Орловка
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