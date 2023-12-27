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Суханов Алексей Алексеевич

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1887

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суханов Алексей Кузьмич

Мать: Суханова Анна Михайловна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна Ивановна

Смерть
До 1911
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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