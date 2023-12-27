Суханов Алексей Алексеевич
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1887
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Суханов Алексей Кузьмич
Мать: Суханова Анна Михайловна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна Ивановна
Смерть
До 1911
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер