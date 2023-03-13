Вязовцевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Вязовцевъ Иванъ Яковлевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Вязовцевъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1750