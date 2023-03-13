Вязовцевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцевъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1663 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Вязовцевъ Иванъ Яковлевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Вязовцевъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1720

Сын: Вязовцевъ Софронъ слепъ

Мать ребёнка: не указана

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1750