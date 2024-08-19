Седнин Андрей Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: Седнин Лаврентий Павлов
Мать: Седнина Лукерья Петрова
в 1816г ему 20л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седнина Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова
в 1816г ему 3 мес
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова
в 1834г ему 15л В 1858г ему 38л(1820г)
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова
в 1834г ему 11л
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Седнина Мавра Андреева
Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова
в 1834г ей 7л
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова
В 1858г ему 21г
Смерть
После 1858 ст.