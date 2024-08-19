Седнин Андрей Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седнин Андрей Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Седнин Лаврентий Павлов

Мать: Седнина Лукерья Петрова

в 1816г ему 20л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седнина Анна Егорова

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Седнин Николай Андреев

Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
в 1816г ему 3 мес
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Седнин Михайло Андреев

Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
в 1834г ему 15л В 1858г ему 38л(1820г)
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Седнин Сергей Андреев

Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
в 1834г ему 11л
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Седнина Мавра Андреева

Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
в 1834г ей 7л
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Седнин Григорий Андреев

Мать ребёнка: Седнина Анна Егорова

Старое Челищево, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
В 1858г ему 21г
Смерть
После 1858 ст.

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