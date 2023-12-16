Григорий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Абрам Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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