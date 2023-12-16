Григорий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Абрам Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно