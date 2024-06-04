Судаков Сидор Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Судаков Филипп Тимофеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762