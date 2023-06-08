Боричевская (Выродова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боричевская (Выродова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Николай

Мать: Бубнова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боричевский Владимир

Отец ребёнка: Боричевский Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боричевский Сергей

Отец ребёнка: Боричевский Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боричевский Антон

Смерть
1977
Причина смерти: Рак