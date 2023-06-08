Боричевская (Выродова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Николай
Мать: Бубнова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боричевский Владимир
Отец ребёнка: Боричевский Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боричевский Сергей
Отец ребёнка: Боричевский Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боричевский Антон
Смерть
1977
Причина смерти: Рак