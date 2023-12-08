Красноборов Василий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноборов Василий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Красноборов Артемий Абросимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Красноборов Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Красноборова Лукерья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноборова Лукерья Ильинична

Смерть
Неизвестно
Абызово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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