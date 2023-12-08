Красноборов Василий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Красноборов Артемий Абросимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Красноборов Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Красноборова Лукерья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Абызово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан