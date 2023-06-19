Перова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1846
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №13 метрической книги за 1846 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.01.1846
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы казенные крестьяне Михаил Филиппов [Косматов] и Праскева Александрова [в замужестве Перова] Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, ... Показать все
Смерть
Неизвестно