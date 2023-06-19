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Перова Анна Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
25.01.1846

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13 метрической книги за 1846 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.01.1846
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы казенные крестьяне Михаил Филиппов [Косматов] и Праскева Александрова [в замужестве Перова] Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, ... Показать все
Смерть
Неизвестно