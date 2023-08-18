Марья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1843
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