Остальцов Василий Назаров
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Остальцов Назар Савельев
Мать: Остальцова Аксинья 2
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Остальцова Елисафета Васильева
Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Благинина Ефимья Васильева
Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Остальцов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно