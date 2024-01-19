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Остальцов Василий Назаров

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Остальцов Назар Савельев

Мать: Остальцова Аксинья 2

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Остальцова Елисафета Васильева

Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Благинина Ефимья Васильева

Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Остальцов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Остальцова Парасковья Емельянова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остальцова Парасковья Емельянова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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