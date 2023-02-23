Прасковья (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья (Тимофеевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1871

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1873

Дочь: Февронья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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