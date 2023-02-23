Прасковья (Тимофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1871
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.05.1873
Дочь: Февронья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1876
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1879
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Смерть
Неизвестно