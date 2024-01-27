Иванов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1995
Дочь: Гусакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
11.07.2001
Сын: Иванов Иван Александрович
Мать ребёнка: Иванова Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Любовь Павловна