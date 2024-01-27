Иванов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Павлович

Иванов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1995

Дочь: Гусакова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
11.07.2001

Сын: Иванов Иван Александрович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close