Владыкинъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Владыкинъ Прокофий
Мать ребёнка: Владыкина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Владыкинъ Никита
Мать ребёнка: Владыкина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Владыкина Ирина Иванова