Инфантьева (Мецкая) Агния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Инфантьева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Инфантьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Инфантьева Мария Александровна
Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно