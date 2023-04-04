Инфантьева (Мецкая) Агния Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева (Мецкая) Агния Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Инфантьева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Инфантьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Инфантьева Мария Александровна

Отец ребёнка: Инфантьев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно