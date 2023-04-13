Ковальчук Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ковальчук Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Ковальчук Гавриил Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ковальчук Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно