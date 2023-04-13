Ковальчук Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ковальчук Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Ковальчук Гавриил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ковальчук Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно