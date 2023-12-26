Налимов Григорий Зотиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимов Григорий Зотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Налимов Зотий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Налимов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Налимова Аграфена Яковлева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Налимов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Налимова Аграфена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Налимова Аграфена Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
деревня Седъяково
Смерть
Неизвестно
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