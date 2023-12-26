Налимов Григорий Зотиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Налимов Зотий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Налимова Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Налимов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Налимова Аграфена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
деревня Седъяково
Смерть
Неизвестно