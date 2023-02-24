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Данилина Анисья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1882

Дата смерти

04.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882

Отец: Епифанов Гавриил Иосифович

Мать: Епифанова Евдокия Архипова

Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Данилин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Данилин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Данилин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1910

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Данилин Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1912

Дочь: Устинья Трофимовна

Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.10.1912
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов | умерла во время родов
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