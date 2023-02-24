Данилина Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1882
Дата смерти04.10.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882
Бракосочетание
27.10.1903
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1909
Сын: Данилин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1910
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Данилин Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
29.09.1912
Дочь: Устинья Трофимовна
Отец ребёнка: Данилин Трофим Яковлевич
Смерть
04.10.1912
Причина смерти: умерла во время родов | умерла во время родов