Ильин Михаил Егорович
Место рожденияСело Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1896
Жена: Ильина Мария Гордеева
Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно