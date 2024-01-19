Томашевский Янек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомашевский Янек

Томашевский Янек

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

19.04.1930

Дата смерти

18.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930

Отец: Томашевский Стефан

Мать: Томашевская Магдалина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
До 1957

Дочь: Томашевская Дарка Ивановна

Мать ребёнка: Томашевская Петруня

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
05.09.1965

Дочь: Чэпиль Марта Ивановна

Мать ребёнка: Томашевская Петруня

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.1994
Коломыя, Івано-Франківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close