Томашевский Янек
Место рождения
Дата рождения19.04.1930
Дата смерти18.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930
Отец: Томашевский Стефан
Мать: Томашевская Магдалина
Рождение ребёнка
До 1957
Дочь: Томашевская Дарка Ивановна
Мать ребёнка: Томашевская Петруня
Рождение ребёнка
05.09.1965
Дочь: Чэпиль Марта Ивановна
Мать ребёнка: Томашевская Петруня
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.1994