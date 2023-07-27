Антипина (Кручинина) Татьяна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Кручинина) Татьяна Дмитриева

Место рождения

д. Зуева Краснослободского прихода

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

19.05.1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зуева Краснослободского прихода
Бракосочетание
22.05.1815

Муж: Антипин Филипп Егоров

Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Антипин Петр Филиппов

Отец ребёнка: Антипин Филипп Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
19.05.1818
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от лихорадки
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