Антипина (Кручинина) Татьяна Дмитриева
Место рожденияд. Зуева Краснослободского прихода
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти19.05.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зуева Краснослободского прихода
Бракосочетание
22.05.1815
Рождение ребёнка
23.08.1817
Отец ребёнка: Антипин Филипп Егоров
Смерть
19.05.1818
Причина смерти: от лихорадки