Мавра Емельянова
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Емельян Алексеев
Мать: не указана
дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Григорьев
Смерть
Неизвестно