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Мавра Емельянова

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Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Емельян Алексеев

Мать: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Григорьев

Смерть
Неизвестно
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