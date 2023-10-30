Шушарина (Малкова) Параскева Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Малков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1802
Рождение ребёнка
29.03.1802
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Рождение ребёнка
13.01.1805
Дочь: Татиана Григорьева
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Рождение ребёнка
31.05.1808
Сын: Шушарин Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Рождение ребёнка
04.04.1810
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Рождение ребёнка
02.11.1812
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Рождение ребёнка
07.06.1814
Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин
Смерть
Неизвестно