Шушарина (Малкова) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарина (Малкова) Параскева Семенова

Место рождения

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Малков Семен

Мать: не указана

Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1802

Муж: Шушарин Григорий Козмин

Рождение ребёнка
29.03.1802

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1805

Дочь: Татиана Григорьева

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1808

Сын: Шушарин Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1810

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1812

Сын: Шушарин Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1814

Сын: Шушарин Кирилл Григорьев

Отец ребёнка: Шушарин Григорий Козмин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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