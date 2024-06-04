Чамов Герасим Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Чамов Василий Александров
Мать: Чамова Домна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чамова Агафья Прокофьева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чамов Иван Герасимов
Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Круглова (Чамова) Фекла Герасимова
Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чамов (Беляков) Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева
Смерть
1857