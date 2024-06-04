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Чамов Герасим Васильев

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Чамов Василий Александров

Мать: Чамова Домна Ефимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чамова Агафья Прокофьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чамов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Круглова (Чамова) Фекла Герасимова

Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чамов (Беляков) Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чамов Василий Герасимов

Мать ребёнка: Чамова Агафья Прокофьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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