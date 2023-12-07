Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Емельяновна

Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Емельян Владимирович

Мать: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close