Грибанова (Нижегородова) Меланья Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
09.07.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Грибанова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович
Рождение ребёнка
28.03.1898
Дочь: Грибанова Мария Петровна
Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Грибанова мар Петровна
Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович
Смерть
Неизвестно