Грибанова (Нижегородова) Меланья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Нижегородова) Меланья Филимоновна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Нижегородов Филипп Ефимович

Мать: Нижегородова -- Параскева Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.07.1895

Муж: Грибанов Петр Мамонтович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Грибанова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: Грибанова Мария Петровна

Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Грибанова мар Петровна

Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Грибанов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Грибанов Петр Мамонтович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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