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Мамарин Владимир Александрович
Мамарин Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Мамарин Александр Иванович
1914 г.р.
Мать
Мамарина (Мамарина) Ксения Захаровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Мамарин Александр Иванович
Мать:
Мамарина Ксения Захаровна
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