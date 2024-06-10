Лаптев Григорий Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Григорий Елисеев

Место рождения

д. Сладкая

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лаптев ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лаптев Яков Григорьев

Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лаптев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лаптева (Лаптева) Елена Григорьева

Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова

Смерть
Неизвестно

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