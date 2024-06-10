Лаптев Григорий Елисеев
Место рожденияд. Сладкая
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лаптева (Лаптева) Елена Григорьева
Мать ребёнка: Лаптева Дарья Стефанова
Смерть
Неизвестно