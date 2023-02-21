Шеин (Теплородный) Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеин Георгий Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1908 ст.
Мать ребёнка: Шеина Устинья Елизаровна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Устинья Елизаровна
Смерть
Неизвестно