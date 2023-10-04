Захарченко (Эйрих) Роза Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко (Эйрих) Роза Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Эйрих Андрей Андреевич

Мать: Эйрих Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1958

Сын: Захарченко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Захарченко Владимир

Рождение ребёнка
05.04.1960

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Захарченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарченко Владимир

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