Захарченко (Эйрих) Роза Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Эйрих Андрей Андреевич
Мать: Эйрих Мария Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1958
Сын: Захарченко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Захарченко Владимир
Рождение ребёнка
05.04.1960
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Захарченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарченко Владимир