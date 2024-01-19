Борис Константинович Кабелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Константинович Кабелев

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабелева Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Кабелева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабелева Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Кабелева Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабелева Клавдия Павловна

Смерть
1989
Юрмала, Jūrmala
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