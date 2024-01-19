Борис Константинович Кабелев
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабелева Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Кабелева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабелева Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Кабелева Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Юрмала, Jūrmala