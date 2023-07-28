Матушкин Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Тарскова Ксения Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1801
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1804
Сын: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно