Матушкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатушкин Петр

Матушкин Петр

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Матушкин Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Тарскова Ксения Петрова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1801

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1804

Сын: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно