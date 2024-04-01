Афанасьева (Зайцева) Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Зайцева) Федосья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1904

Дата смерти

30.04.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904

Отец: Зайцев Ефим Александрович

Мать: Зайцева (Отракова) Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Степан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Афанасьев Николай

Отец ребёнка: Афанасьев Степан

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Петрова (Афанасьева) Тамара

Отец ребёнка: Афанасьев Степан

Смерть
30.04.1981

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