Афанасьева (Зайцева) Федосья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1904
Дата смерти30.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Степан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Афанасьев Николай
Отец ребёнка: Афанасьев Степан
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Петрова (Афанасьева) Тамара
Отец ребёнка: Афанасьев Степан
Смерть
30.04.1981