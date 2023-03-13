Кукарина Марья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарина Марья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.
1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мартынъ

Отец ребёнка: Александръ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаринъ Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александръ