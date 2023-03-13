Кукарина Марья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мартынъ
Отец ребёнка: Александръ
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаринъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александръ