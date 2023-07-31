Емельянова (Тарасова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1907
Дата смерти24.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Римма Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Емельянов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Емельянов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1988