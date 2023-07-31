Емельянова (Тарасова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Тарасова) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1907

Дата смерти

24.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907

Отец: Тарасов Андрей Васильевич

Мать: Тарасова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Римма Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Емельянов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Емельянов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Николай Тимофеевич

Смерть
24.02.1988
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