Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова ?

Кузнецова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Константин

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close