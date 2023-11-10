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(Сорокина) Александра Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.04.1866

Дата смерти

03.07.1866

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1838 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866

Отец: Сорокин Иван Матвеевич

Мать: Сорокина Ирина Трофимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.04.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: ставропольский мещанин Дмитрий Яковлевич Крестная: деревни Пискалов крестьянская жена Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.07.1866
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая
Похороны
05.07.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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