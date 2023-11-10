(Сорокина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1866
Дата смерти03.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866
Отец: Сорокин Иван Матвеевич
Крещение
23.04.1866
Крестный: ставропольский мещанин Дмитрий Яковлевич Крестная: деревни Пискалов крестьянская жена Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1866
Причина смерти: младенческая
Похороны
05.07.1866