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(Бачилина) Марфа Максимовна
(Бачилина) Марфа Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1736
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Максим Иванович
1708 г.р.
Мать
Екатерина Ивановна
1702 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец:
Максим Иванович
Мать:
Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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