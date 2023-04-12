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Плаксин Никита
Плаксин Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1997
Пол
Мужской
Отец
Парусова ?
Мать
Горлатова (Парусова) Лариса Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997
Отец:
Парусова ?
Мать:
Горлатова Лариса Васильевна
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