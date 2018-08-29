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Афанасьева Ксения Денисовна
Афанасьева Ксения Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2018
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Денис Юрьевич
1990 г.р.
Мать
Афанасьева (Смирнова) Светлана Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2018
Отец:
Афанасьев Денис Юрьевич
Мать:
Афанасьева Светлана Сергеевна
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