Калитов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитов Юрий

Калитов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1959

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959

Отец: Калитов Александр

Мать: Калитов ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close