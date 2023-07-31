Сергеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

31.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сергеев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Сергеев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий Алексеевич

Смерть
31.12.1899
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