Сергеева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти31.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сергеев Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Сергеев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1899