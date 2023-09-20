Мамыкина (Лазаренко) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамыкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан