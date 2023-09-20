Мамыкина (Лазаренко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Лазаренко) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамыкин Николай

Мать: Мамыкина Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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