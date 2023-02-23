Болгарцева Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгарцева Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Болгарцева Матрена Болгарцева

Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рыбакова Домна Болгарцева

Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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