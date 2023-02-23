Болгарцева Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Болгарцева Матрена Болгарцева
Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рыбакова Домна Болгарцева
Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Болгарцев Ефрем Артемьевич
Смерть
Неизвестно