Шарыгина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шарыгинъ Лукьянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шарыгина Улита

Отец ребёнка: Шарыгинъ Лукьянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шарыгинъ Лукьянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгинъ Лукьянъ