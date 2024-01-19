(Зайкова) Дарья Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Восприемник
07.03.1904
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Лушникова Митрофана Осиповича и жены его Лушниковой Ксении Васильевны, Марии. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно