(Зайкова) Дарья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайкова) Дарья Спиридоновна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Зайков Спиридон Васильевич

Мать: Зайкова Прасковья Дорофеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
07.03.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Лушникова Митрофана Осиповича и жены его Лушниковой Ксении Васильевны, Марии. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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